В Кувейте предотвратили теракт, готовившийся боевиками ИГ против шиитов

В ходе операции задержали троих боевиков группировки "Исламское государство"

ДУБАЙ, 26 января. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов МВД Кувейта предотвратили теракт, готовившийся на территории страны сторонниками группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) против местных шиитов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в X (ранее Twitter).

Согласно тексту, "удалось сорвать планы террористической ячейки, намеревавшейся атаковать шиитские религиозный объекты". В ходе операции были задержаны трое боевиков ИГ.

Делом занимается прокуратура.