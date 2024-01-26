Израиль рекомендовал иностранным дипмиссиям запастись генераторами из-за риска эскалации

По сведениям газеты Financial Times, израильский МИД собирает информацию в рамках подготовки к возможному обострению конфликта на Ближнем Востоке, которое может привести к отключению электричества

ЛОНДОН, 26 января. /ТАСС/. МИД Израиля направил письма в посольства иностранных государств с рекомендацией запастись генераторами и спутниковыми телефонами на фоне риска эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на текст документа.

Отмечается, что израильский МИД собирает информацию "в рамках подготовки к возможной эскалации в сфере безопасности, которая может привести к отключению электричества". FT подчеркнула, что больше всего Израиль обеспокоен ситуацией на границе с Ливаном. На протяжении последних недель израильская армия и шиитская организация "Хезболлах" регулярно наносили удары по позициям друг друга.

Как добавило издание, для недопущения полноценного военного конфликта в Ливане США пытаются заключить компромиссную сделку, согласно которой "Хезболлах" отодвинет свои войска на 10 км от границы с Израилем, а регулярная ливанская армия, наоборот, увеличит свое присутствие в этом районе. Сейчас переговоры находятся на начальном этапе, указала газета.

По информации FT, письма, разосланные МИД Израиля в посольства иностранных государств 22 января, вызвали неоднозначную реакцию среди дипломатов. Некоторые из них предположили, что тем самым израильские власти стремятся побудить страны, которые имеют дипломатические отношения с Ливаном, оказать давление на Бейрут с целью заключения сделки о снижении напряженности на границе, но не все разделяют эту точку зрения. "Если Израиль хочет, чтобы мы поговорили с Ливаном, то обычно они так и говорят. Они откровенны", - заявил газете другой неназванный дипломат.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.