СМИ: фон дер Ляйен могут выдвинуть на второй срок в качестве главы ЕК

Предполагается, что глава Еврокомиссии объявит о своей кандидатуре на съезде Христианско-демократического союза в Берлине 19 февраля, сообщает портал Euractiv

БРЮССЕЛЬ, 26 января. /ТАСС/. Европейская народная партия (ЕНП) готова поддержать кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Европейской комиссии (ЕК). Об этом в четверг сообщил брюссельский портал Euractiv.

По его информации, фон дер Ляйен пока не объявляла о намерении снова стать кандидатом на пост главы Еврокомиссии. Предполагается, что она объявит о своей кандидатуре на съезде Христианско-демократического союза (ХДС) в Берлине 19 февраля. По данным Euractiv, помимо ХДС выдвижение фон дер Ляйен на второй срок в качестве главы ЕК могут поддержать партии-члены ЕНП "Гражданская платформа" и "Новая демократия".

Фон дер Ляйен была избрана кандидатом на пост председателя Еврокомиссии 2 июля 2019 года, став первой женщиной на этой должности.