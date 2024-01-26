Al Jazeera: 11 человек погибли при ударе по дому у лагеря Нусейрат в Газе

По сведениям телеканала, жертвами израильской бомбардировки стали журналист и члены его семьи

ДУБАЙ, 26 января. /ТАСС/. По меньшей мере 11 человек погибли в результате израильского удара по жилому дому к западу от лагеря беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, жертвами израильской бомбардировки стали журналист и члены его семьи.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наземную военную операцию в анклаве. Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан.