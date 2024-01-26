Госсекретарь США и глава МИД ЮАР обсудили обстановку в Газе и двухгосударственное решение

Стороны, в частности, говорили о необходимости защищать жизни гражданских лиц и наладить стабильное поступление гуманитарной помощи в анклав

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор обсудили в четверг в телефонном разговоре обстановку в секторе Газа и двухгосударственное решение палестино-израильского конфликта. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера.

По его словам, Блинкен и Пандор говорили о "конфликте в Газе, в том числе о необходимости защищать жизни гражданских лиц, наладить стабильное поступление гуманитарной помощи палестинскому гражданскому населению и добиваться долгосрочного мира в регионе, при котором обеспечивается безопасность Израиля и продвигается создание независимого палестинского государства".

Госсекретарь США "подтвердил поддержку права Израиля добиваться того, чтобы террористические атаки 7 октября никогда не могли повториться". Блинкен и Пандор также подчеркнули "важность партнерства США и ЮАР и сотрудничества по общим приоритетам, включая здравоохранение, торговлю и энергетику".

ЮАР подала иск против Израиля о возможном нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него в суд ООН в Гааге 29 декабря 2023 года. В документе утверждается, что действия властей Израиля можно квалифицировать как геноцид, поскольку они совершаются с конкретным намерением "уничтожить палестинцев в Газе как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего объявил о начале наземной операции в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.