Белый дом подтвердил встречу Салливана и Ван И в Таиланде 26-27 января

Также у помощника президента США по национальной безопасности запланированы встречи с премьер-министром королевства Сеттхой Тхависином и заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Панпри Пхиттхануконом

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и глава МИД КНР Ван И встретятся 26-27 января в Таиланде. Об этом сообщается в опубликованном в четверг заявлении руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эйдриенн Уотсон.

"Салливан 26-27 января встретится с <...> Ван И в Бангкоке (Таиланд)", - говорится в тексте. По словам Уотсон, проведение встречи соответствует обязательствам президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина "поддерживать стратегические связи и ответственным образом управлять отношениями".

Руководитель пресс-службы СНБ уточнила, что Салливан будет находиться в Бангкоке 25-27 января. Он также встретится там с премьер-министром Таиланда Сеттхой Тхависином и заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Панпри Пхиттхануконом. Салливан подтвердит важность партнерства между странами и "обсудит возможности укрепления сотрудничества по ряду двусторонних и международных вопросов".

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила о подготовке закрытой встречи Салливана и Ван И. По информации издания, они намерены среди прочего обсудить ситуацию вокруг Тайваня, а также атак йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) в Красном море.