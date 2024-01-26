Офицер ВСУ заявил, что Украина недостаточно заботится о списанных по ранению солдатах

По словам Николая Мельника, сперва военным выплачивают пособие в размере 100 тыс. гривен, а затем перестают оказывать какую-либо поддержку

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Украинское государство недостаточно заботится о военнослужащих, списанных по ранению. Об этом заявил "Украинской правде" отставной офицер Николай Мельник, потерявший ногу в 2023 году.

По его словам, государство "на каком-то этапе их просто бросает". Человеку выплачивают пособие в 100 тыс. гривен около четырех месяцев, а потом "просто списывают", пояснил Мельник. Как отметил офицер, назначенной инвалидам пенсии ни на что не хватает.

"Как вы себе представляете дальнейшее общение с этими людьми? На каком-то этапе вы их просто кидаете, - обратился офицер к властям. - Ну да, ты отвоевал, молодец! На тебе значок какой-то, медаль, орден, и дальше сам по себе".

Мельник отметил, что не видно какой-либо поддержки от государства и Министерства обороны.