Япония следит за расследованием по делу о сбитом Ил-76

Глава японского МИД Ёко Камикава утверждала при этом, что ответственность за ситуацию так или иначе якобы несет Россия из-за проведения спецоперации

ТОКИО, 26 января. /ТАСС/. Правительство Японии следит за расследованием по делу об уничтожении Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Белгородской области российского самолета Ил-76 с украинскими военнопленными. Об этом сообщила на пресс-конференции в Токио глава японского МИД Ёко Камикава.

"Насколько мы понимаем, в настоящее время продолжается сбор информации об этом инциденте, в том числе со стороны России. Как правительство Японии мы будем внимательно следить за происходящим вокруг этого дела, в том числе это касается международного расследования", - сказала она. Вместе с тем глава МИД Японии утверждала, что ответственность за ситуацию со сбитым самолетом так или иначе якобы несет РФ из-за проведения специальной военной операции на Украине.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский призвал Совбез ООН осудить уничтожение российского самолета ВСУ и заявил, что это было преднамеренное и продуманное преступление киевского режима.