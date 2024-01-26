Клинтон советовал Ельцину пригласить в РФ мировых лидеров для смены представления о стране

Бывший американский президент хотел, чтобы другие страны видели, что Россия не застряла в прошлом, следует из рассекреченных документов правительства США

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Президент США Билл Клинтон на встрече с российским коллегой Борисом Ельциным в январе 1994 года советовал ему пригласить в Россию мировых лидеров, чтобы изменить представление об РФ как о стране, застрявшей в прошлом. Об этом говорится в рассекреченных документах правительства США, обнародованных в четверг американской общественной исследовательской организацией "Архив по национальной безопасности" (National Security Archive) при столичном Университете имени Джорджа Вашингтона.

Среди прочего была опубликована стенограмма встречи Клинтона с Ельциным в Кремле 13 января 1994 года. "Лидеры, с которыми мне приходится иметь дело, по-прежнему очень уважают вас, но есть основная тема: Ельцин замечательный человек, но он ведет и проигрывает борьбу с силами истории", - заявил Клинтон, рассуждая на тему экономики. "Было бы полезно, чтобы они увидели, что вы так не считаете и я так не считаю", - подчеркнул он.

"Мы не хотим, чтобы у людей сохранялся стереотип о том, что Россия застряла в прошлом. Мы хотим, чтобы они смотрели в будущее. Возможно, вам следует пригласить некоторых из них в Россию в ближайшие несколько месяцев", - сказал Клинтон. В той же беседе он отметил, что у Ельцина "хорошая команда и хорошая политика".

"Весь остальной мир должен оказывать поддержку и проявлять чуткость. Речь идет не об остановке или замедлении реформ, а о том, чтобы более чутко относиться к трудностям", - заявил Клинтон, отметив необходимость экономической поддержки России. "Вещи, которые находились в сфере нашего личного контроля, произошли быстро", - подчеркнул он, говоря о выделении средств на поддержку российских реформ.

Касаясь предстоящих на тот момент выборов президента РФ 1996 года, Клинтон заявил, что реформаторам следует "не изменить позицию, но поменять представление о себе". По словам американского президента, Ельцин "добился известности, потому что люди видели, что [он] борется за них", а "не потому что у [него] была программа из десяти пунктов".

"Думаю, дело в том, как вы выглядели, стоя на танке", - отметил Клинтон. "Программы важны, но в Америке есть люди, которые могут поделиться вещами, которые могут оказаться полезны", - заявил он, предложив Ельцину направить в США бывшего тогда исполняющим обязанности министра финансов Егора Гайдара для консультаций с американскими экспертами. Ельцин идею поддержал.