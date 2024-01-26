В Тувалу прошли всеобщие парламентские выборы

Ожидается, что результаты голосования станут известны через "три-четыре дня", сообщил представитель избиркома

СИДНЕЙ, 26 января. /ТАСС/. Всеобщие парламентские выборы прошли в Тувалу. Об этом сообщает радиостанция Radio New Zealand со ссылкой на представителя местной избирательной комиссии Семи Малачи.

По данным избиркома, для участия в выборах 2024 года зарегистрировались свыше 6 тыс. избирателей, которые выбирали 16 членов нового парламента (по 2 от каждого избирательного округа страны). "На одном из островов архипелага Нукулаэлаэ выборы не проводились, потому что баллотировались всего два человека, то есть ровно столько, сколько у этого округа есть мест в парламенте. Они автоматически станут депутатами", - сказал Малачи.

Как сообщает радиостанция, в 2024 году на избирательных участках, открывшихся в 08:00 по местному времени (23:00 25 января мск) и закрывшихся в 16:00 (07:00 мск), была зарегистрирована высокая явка. "Уже с утра явка была действительно хорошей, мы обошли все участки и засвидетельствовали это", - уточнил представитель избиркома, отметив, что подсчет голосов, начавшийся после окончания работы участков, будет "завершен через три-четыре дня". После объявления официальных результатов новый парламент страны соберется на первое заседание и из числа депутатов выберет премьер-министра и правительство (восемь министров кабинета).

Тихоокеанское островное государство Тувалу состоит из девяти коралловых атоллов в южной части Тихого океана. Население страны по итогам последней переписи, прошедшей в 2022 году, составляет 11,3 тыс. человек. Почти половина граждан страны (5 тыс. человек) живет в ее столице Фунафути.

Парламент Тувалу избирается один раз в четыре года и состоит из 16 депутатов. Поскольку в стране нет политических партий, все кандидаты баллотируются как независимые - по два от каждого избирательного округа. На место премьер-министра в этом году претендуют три кандидата: действующий глава правительства Каусеа Натано, министр финансов Севе Паениу и Энеле Сопоага, бывший премьером страны с 2013 по 2019 год.