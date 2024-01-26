Министры правительства Туска проигнорировали прием у президента Польши

Представители канцелярии Анджея Дуды заявили, что "впервые дошло до ситуации, когда члены правительства отказываются от своего присутствия" на подобном торжестве

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Министры правительства премьер-министра Польши Дональда Туска отказались посетить прием в президентском дворце, на который их пригласил глава государства Анджей Дуда, в связи с чем мероприятие было отменено. Об этом сообщила канцелярия президента в X (ранее Twitter).

"Президент Польши Анджей Дуда пригласил в президентский дворец членов правительства Дональда Туска по случаю торжественного включения их в состав Совета общественного диалога. Министры в последний момент аннулировали свое участие в мероприятии, время проведения которого заранее было оговорено, а 10 министров ранее подтвердили свое присутствие. В связи с этим мероприятие не состоится", - говорится в сообщении.

Представители канцелярии Анджея Дуды отметили, что "впервые дошло до ситуации, когда члены правительства отказываются от своего присутствия на [таком] торжестве".

С просьбой провести срочную встречу выступило Всепольское объединение профсоюзов.

Совет общественного диалога - общественная организация, включающая в себя представителей правительства, работодателей и работников. Находится под личным патронажем президента Польши.