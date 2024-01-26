Французский политик призвал уничтожить ЕС, чтобы спасти сельское хозяйство Франции

По словам Флориана Филиппо, намерение ЕК ускорить принятие соглашения о свободной торговле с "Меркосур" погубит отрасль

ПАРИЖ, 26 января. /ТАСС/. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал Францию выйти из Евросоюза и "уничтожить" это сообщество, чтобы спасти сельское хозяйство республики, на фоне стремления Еврокомиссии (ЕК) принять соглашение о свободной торговле между ЕС и Южноамериканским общим рынком ("Меркосур").

По словам политика, который высказал свое мнение в X (ранее Twitter), Еврокомиссия совершила "огромную провокацию" в самый разгар протестов фермеров во Франции. Намерение ЕК ускорить принятие соглашения о свободной торговле с "Меркосур" "погубит сельское хозяйство" Франции, подчеркнул Филиппо.

"Уничтожим Евросоюз, до того как он уничтожит нас!", - написал французский политик, добавив, что Франции необходимо "выйти из ЕС".

Массовые демонстрации фермеров проходят во Франции на фоне недовольства представителей отрасли падением доходов из-за инфляции и увеличения импорта сельскохозяйственной продукции с Украины. Аграрии также выступают за упрощение бюрократических процедур, связанных с требованиями ЕС, и за менее жесткое регулирование сельского хозяйства. В знак протеста фермеры при помощи тракторов блокируют автодороги, проводят манифестации перед зданиями государственных органов.