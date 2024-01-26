По словам журналиста, Киев был готов к этому

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Западные страны в первые дни после начала специальной военной операции РФ на Украине советовали украинскому президенту Владимиру Зеленскому идти на уступки, он сам был к этому готов. Об этом говорится в книге The Showman журналиста Time Саймона Шустера о конфликте на Украине.

В книге, в частности, отмечается, что "Зеленский со стороны партнеров на Западе сталкивался с большим давлением начать переговоры, даже если бы это означало дополнительные уступки". Шустер цитирует заместителя руководителя офиса Зеленского Андрея Сибигу, который рассказал, что рекомендации Запада "заключались в том, чтобы принять условия России".

Сформулированные позднее к переговорам в Стамбуле в конце марта 2022 года предложения о том, чтобы Украина приняла нейтральный статус, отказалась от планов вступления в НАТО и запретила создание иностранных военных баз и проведения учений на своей территории, исходили, как указывает Шустер, от Украины.

При этом украинская сторона рассчитывала, что обсудить эти предложения удастся на высшем уровне и "полагала, что встреча с [президентом РФ Владимиром] Путиным могла состояться". Шустер также утверждает, что российская сторона якобы "отнеслась к предложению серьезно".

Саймон Шустер - американский журналист, пишущий для журнала Time. На протяжении последних нескольких лет он освещает ситуацию на Украине и отношения Киева с Москвой. Осенью 2023 года его статья о проблемах Украины и противоречиях внутри ее элит вызвала резкую критику со стороны Киева.

Россия на разных уровнях неоднократно обозначала свою позицию относительно ситуации вокруг Украины. Как отмечала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва всегда была и остается открытой для дипломатического урегулирования кризиса и готова ответить на действительно серьезные предложения, тогда как киевский режим прервал и запретил переговоры с Россией.