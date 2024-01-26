Польша признала окончательным доклад по расследованию авиакатастрофы под Смоленском

Министерство национальной обороны страны в январе создало группу для изучения деятельности подкомиссии, занимавшейся повторной проверкой обстоятельств авиакатастрофы

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Польские власти признали окончательным и достоверным доклад правительственной комиссии о расследовании крушения президентского самолета Ту-154М под Смоленском 10 апреля 2010 года, который предыдущим правительством рассматривался как недостаточно тщательный. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Польши, которое также заново разместило документ на своем портале.

"В соответствии с действующим правовым статусом единственным действующим документом, который устанавливает ход и фактические причины катастрофы, является итоговый доклад, подготовленный в июле 2011 года Государственной комиссией по расследованию авиационных происшествий", - отмечает польское оборонное ведомство.

В январе Министерство национальной обороны Польши создало группу для изучения деятельности подкомиссии, занимавшейся повторной проверкой обстоятельств авиакатастрофы. Новые польские власти также отказались от подачи иска в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против России, который предыдущее правительство планировало инициировать в рамках повторного расследования крушения президентского самолета.

Катастрофа под Смоленском

Самолет Ту-154М разбился утром 10 апреля 2010 года под Смоленском в условиях густого тумана. В результате погибли все 96 человек, находившиеся на борту, включая президента Польши Леха Качиньского и его жену Марию. Высокопоставленная польская делегация летела в Катынь для проведения траурных мероприятий. В условиях плохой видимости и отсутствия визуального контакта с землей пилоты приняли решение посадить авиалайнер, самолет несколько метров не дотянул до взлетно-посадочной полосы, столкнувшись сначала с деревьями, а затем и с землей.

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета пришли к выводу, что катастрофа произошла в результате действий экипажа, который в условиях психологического давления принял неверное решение о посадке при неблагоприятных погодных условиях.

В докладе польской правительственной комиссии среди причин крушения воздушного судна, помимо снижения до недопустимой высоты, названы также ошибки экипажа и тот факт, что пилот проигнорировал сигналы системы раннего предупреждения столкновения с землей TAWS. Польские эксперты пришли к выводу, что причиной происшествия было снижение ниже минимальной высоты при чрезмерной скорости в метеоусловиях, не позволяющих осуществлять визуальный контакт с землей, а также запоздалое начало процедуры ухода на второй круг.

Комиссия Мачеревича

В октябре 2015 года к власти в Польше пришла партия "Право и справедливость". Новое правительство заявило о недостаточно тщательном изучении всех обстоятельств трагедии прежним руководством страны. В начале марта 2016 года решением Антония Мачеревича - министра национальной обороны Польши в 2015-2018 годах - была возобновлена работа правительственной комиссии по расследованию авиационных происшествий, которая еще в 2011 году закрыла дело об авиакатастрофе, опубликовав отчет о своей работе.

В апреле 2019 года возглавивший к этому моменту комиссию Мачеревич сообщил, что лаборатория, близкая к Министерству обороны Великобритании, якобы обнаружила на обломках Ту-154 частицы взрывчатого вещества. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко отвергла доводы британских экспертов.