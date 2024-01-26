МИД КНР потребовал от США перестать лгать о "космической угрозе" Китая

Официальный представитель ведомства Ван Вэньбинь отметил, что американская сторона клевещет на КНР, чтобы "найти оправдание для собственной военной гегемонии"

ПЕКИН, 26 января. /ТАСС/. Китайские власти настаивают, чтобы компетентные ведомства Соединенных Штатов перестали распространять ложь о якобы существующей "космической угрозе" со стороны КНР. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

"США уже давно постоянно преподносят свою теорию о китайской космической угрозе, - сообщил он на брифинге, отвечая журналистке, которая попросила прокомментировать обвинения Соединенных Штатов в адрес Китая и России, которые якобы "разрабатывают противоспутниковое оружие и делают это тайно, чтобы избежать осуждения со стороны международного сообщества". - Мы вновь призываем США прекратить распространять ложные заявления".

Как уточнил официальный представитель, американская сторона клевещет на КНР, чтобы "найти оправдание для собственной военной гегемонии". Ван Вэньбинь отметил, что Вашингтон стремится усилить свою космическую мощь.

"США следует прекратить вести приготовления к войне в космосе, по-настоящему взять на себя должную ответственность", - добавил он.

Китайский дипломат подчеркнул, что Пекин настаивает на использовании космического пространства в мирных целях и выступает против гонки вооружений. По его словам, мировое сообщество должно выработать правовой документ, который обеспечит контроль над соответствующими военными разработками.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии, предназначенные для освоения Луны. Китайские специалисты реализуют проект по исследованию астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая готова для международного сотрудничества. В 2023 году Китай осуществил 67 запусков.