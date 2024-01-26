Экс-президент Украины жаловался Клинтону на украинских националистов в 1994 году

Леонид Кравчук отмечал, что они готовы к необдуманным действиям

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Первый президент Украины Леонид Кравчук в 1994 году выражал лидеру США Биллу Клинтону озабоченность из-за деятельности националистов на Украине, которые выступали против Будапештского меморандума, и могли совершить "необдуманные действия". Это следует из рассекреченных документов правительства США, обнародованных в четверг американской общественной исследовательской организацией "Архив по национальной безопасности" (National Security Archive) при столичном Университете имени Джорджа Вашингтона.

"У нас есть националисты, силы, которые противостоят президенту по ядерному вопросу. Их не так много, но мы не должны допустить, чтобы их стало больше. Они готовы к необдуманным действиям. <...> [Националисты] делают ситуацию только хуже", - сказал Кравчук, согласно опубликованной архивом стенограмме.

Встреча Кравчука и Клинтона проходила 12 января 1994 года в аэропорту Борисполь, указано в документе. Президенты обсуждали вопрос о передаче России советского ядерного вооружения, находившегося на Украине. "Это наша традиция, чтобы девушки встречали гостей хлебом-солью. Украинки славятся своей красотой. А если вы приедете в мае или июне, то увидите страну во всей красе", - сказал Кравчук Клинтону, приветствуя его.

5 декабря 1994 года в Будапеште Россия, Украина, США и Великобритания подписали Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Киева к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Украина получила международные гарантии безопасности в обмен на присоединение к ДНЯО и разоружение. Она с распадом СССР занимала третье место в мире по количеству ядерных зарядов и средствам их доставки после США и России. Гарантами безопасности выступили Россия, США и Великобритания, позже к ним присоединились Франция и Китай.В январе 2022 года нынешний президент Украины Владимир Зеленский предположил, что для Киева было крупной ошибкой отказаться от ядерного оружия, когда распадался Советский Союз.