В партии Литвы заявили о нехватке на финансирование обороны до 2030 года €4 млрд

Эугениюс Гентвилас отметил, что сумма равнозначна двум годовым бюджетам Минобороны

ВИЛЬНЮС, 26 января. /ТАСС/. Дефицит средств на финансирование обороны Литвы до 2030 года при сегодняшнем выделении бюджетных ассигнований составит €4 млрд. Об этом заявил журналистам председатель входящей в правящее большинство партии "Союз либералов Литвы" Эугениюс Гентвилас.

"Согласно приоритетам финансирования обороны, нехватка средств до 2030 года составит €4 млрд, что равнозначно двум сегодняшним годовым бюджетам Минобороны", - утверждал он.

По мнению председателя партии, дефицит может быть покрыт в том числе за счет участия в финансировании обороны коммерческого сектора и населения. "Предлагаем выпуск государственных сертификатов защиты Литвы", - сказал он. Как отметил Гентвилас, население держит на банковских счетах около €21 млрд, еще €8 млрд составляют оборотные средства предприятий и различных фирм. "Часть этих денег правительство могло бы одолжить, предложив вложить их в государственные ценные бумаги", - считает Гентвилас.

29 января премьер-министр Ингрида Шимоните созывает совещание широкого формата по вопросам финансирования обороны. На совещание приглашены председатели парламентских политических партий, руководители комитетов Сейма, министры обороны и финансов, представители неправительственных организаций, профсоюзов, предпринимательских кругов.