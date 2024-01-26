Пленный ВСУ рассказал о постоянных обстрелах их позиций у Вербового

По словам Дениса Винника, подразделение постоянно несет потери, хотя и не предпринимает никаких активных действий

МЕЛИТОПОЛЬ, 26 января. /ТАСС/. Украинские позиции в районе Вербового и Работина на запорожском направлении находятся под постоянным огнем сил РФ, это осложняет эвакуацию тел погибших. Об этом рассказал ТАСС капитан Денис Винник, командир роты 14-й бригады ВСУ "Червона калина", попавший в плен после ранения в районе Вербового.

"[Силы РФ используют] FPV-дроны, дроны с сбросами, минометы. Довольно сложно было продвигаться до позиций. <...> Нормально делать эвакуацию [тел] погибших не можем из-за дронов и минометов", - рассказал он, уточнив, что его рота оборонялась в районе дороги между населенными пунктами Вербовое и Работино.

По словам военнопленного, подразделение постоянно несет потери, хотя и не предпринимает никаких активных действий. "Много "трехсотых" (раненых - прим. ТАСС) от минометного обстрела, от дронов и сбросов - гранаты, ВОГи (выстрел осколочный гранатометный - прим. ТАСС). <...> Люди устали уже, долго на выезде. Скажем так, психологическое состояние ниже нормы. <...> По штату 118 [человек в роте], фактически сейчас человек 40. В декабре было пополнение - взвод", - пояснил он.

"Относятся нормально к нам. Медицинскую помощь оказали, перебинтовали, сделали снимки. Осколки все не доставали, потому что близко к сухожилию. Сказали, что, если пока не беспокоит, нет необходимости все доставать", - добавил он.