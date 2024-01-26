Тайвань зафиксировал вход 13 летательных аппаратов НОАК в зону его ПВО

Как уточнили в оборонном ведомстве острова, среди них были, в частности, истребители SU-30, противолодочный самолет Y-8 и БПЛА

ГОНКОНГ, 26 января. /ТАСС/. Оборонное ведомство Тайваня зафиксировало вход в зону ПВО острова 13 летательных аппаратов Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом говорится в сообщении ведомства в X (ранее Twitter).

"В общей сложности 23 летательных аппарата НОАК различных типов были замечены в районе юго-восточного побережья материкового Китая с 16:00 сегодняшнего дня (11:00 мск). Из них 13 пересекли срединную линию Тайваньского пролива и вошли в северную, центральную и юго-западную части зоны ПВО Тайваня, проводя совместное боевое патрулирование вместе с кораблями НОАК", - указывается в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что среди них были, в частности, истребители SU-30, противолодочный самолет Y-8 и беспилотные летательные аппараты. Военные Тайваня следили за ситуацией и задействовали соответствующие силы для ответа, говорится в сообщении.

Опознавательная зона ПВО Тайваня провозглашена островом в одностороннем порядке, ее площадь достигает 492 тыс. кв. км и значительно превышает воздушное пространство острова. Она также захватывает акваторию вокруг него, Тайваньский пролив и часть воздушного пространства над провинциями материкового Китая Фуцзянь, Цзянси и Чжэцзян.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.