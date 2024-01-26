В Палестине заявили, что решения Международного суда по Газе приняли в интересах гуманизма

Они направлены на исполнение международного права, указали в МИД Палестины

КАИР, 26 января. /ТАСС/. Решения Международного суда ООН по действиям израильских властей в секторе Газа направлены на исполнение международного права и в интересах гуманизма. Об этом заявило Министерство иностранных дел Палестины.

"Международным судом вынесено решение в пользу гуманности и международного права", - указывается в заявлении палестинского МИД, которое привел телеканал Al Hadath. Палестинское внешнеполитическое ведомство приветствовало "предупредительные меры, предписанные международным правосудием".

Ранее Международный суд ООН постановил, что Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения геноцида в секторе Газа. Об этом заявила председатель суда Джоан Донохью, оглашая решение по иску ЮАР к Израилю о возможном нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

Некоторое время назад Международный суд ООН постановил, что Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения геноцида в секторе Газа. Об этом заявила председатель суда Джоан Донохью, оглашая решение по иску ЮАР к Израилю о возможном нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. По ее словам, после изучения представленных документов суд пришел к выводу, что "палестинцы являются группой, которая подпадает под защиту конвенции о геноциде".

Как отмечается в заявлении МИД Палестины, решение суда в Гааге "является важным напоминанием, что нет ни одного государства, которое было бы выше закона".