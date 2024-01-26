Пашинян заявил, что Грузия и Армения ускорят делимитацию государственной границы

Премьер-министр Армении отметил, что было принято решение дать задание ведомствам предпринять действенные шаги

ТБИЛИСИ, 26 января. /ТАСС/. Власти Грузии и Армении договорились ускорить процесс делимитации государственной границы. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге по итогам переговоров со своим грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили.

"В ходе переговоров с премьером Гарибашвили мы решили дать задание ведомствам предпринять действенные шаги, чтобы довести до конца дело делимитации грузино-армянской границы", - сказал Пашинян.

Общая протяженность сухопутной государственной границы Грузии составляет 1 839 км, 224 км из которых - граница с Арменией. Грузия и Армения занимаются делимитацией границы после распада СССР.