Bloomberg: разведка США хочет использовать ИИ для получения преимущества перед КНР

Американская разведка в то же время хочет убедиться, что использование ИИ не позволит получить доступ к секретным сведениям страны и не сгенерирует поддельные данные, уточняет агентство

НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /ТАСС/. Подразделение американской разведки обратилось к компаниям и научным учреждениям с просьбой помочь быстро освоить технологии искусственного интеллекта (ИИ), которые могли бы обеспечить преимущество перед глобальными конкурентами, такими как Китай. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его информации, американская разведка в то же время хочет убедиться, что использование ИИ не позволит получить доступ к секретным сведениям страны и не сгенерирует поддельные данные. "Разведсообщество хочет извлечь выгоду из больших языковых моделей, но есть много неизвестного. <...> Конечная цель - иметь возможность работать с моделью, при этом доверяя ей", - приводит агентство слова специалиста по обработке данных Тима Маккиннона.

Как отмечает Bloomberg, акцент на надежности и безопасности является частью более широкой военной и разведывательной кампании США по использованию возможностей ИИ для конкуренции с Китаем. "Разведывательное сообщество относится к ИИ со здоровым скептицизмом и некоторым энтузиазмом", - заявила директор программы разведки, национальной безопасности и технологий Центра стратегических и международных исследований Эмили Хардинг, сообщает агентство. "Это инструмент на самых ранних стадиях его использования", - также отметила она.

Как отмечает Bloomberg, разведка США уже начала экспериментировать со собственными программами ИИ. ЦРУ готовилось к запуску функции, похожей на ChatGPT, которая должна была предоставить аналитикам лучший доступ к разведданным из открытых источников, сообщало в среду агентство.