Глава МИД ЮАР прокомментировала решение суда ООН по Израилю

Наледи Пандор выразила надежду на начало обсуждения по существу вопроса о двух государствах

ПРЕТОРИЯ, 26 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор выразила надежду на начало обсуждения по существу вопроса о двух государствах. Так она прокомментировала возможные последствия решения Международного суда ООН по иску ЮАР к Израилю о возможном нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

"Надеюсь, мы начнемся продвигаться к процессу обсуждения по существу вопроса создания двух государств, - сказала она в эфире телекомпании eNCA. - Народ Палестины страдал несколько десятилетий. Я не думаю, что это закончится сегодня или завтра. Но то, что мы сделали - суд послал очень ясный сигнал, и теперь предстоит проверка для правительства и народа Израиля. Будут ли они действовать так, чтобы было понятно, что все соблюдают международное законодательство? Если Израиль будет действовать соответственно, то можно надеяться на лучшее будущее. Если нет - мы открываем возможности для всех нарушителей во многих конфликтах в мире и создаем ужасный прецедент. Мы должны все призывать Израиль действовать в соответствии с решением суда".

Международный суд ООН постановил, что в соответствии со своими обязательствами по конвенции о геноциде в отношении палестинцев в секторе Газа Израиль "должен принять все возможные меры для предотвращения всех действий, подпадающих под конвенцию о геноциде", заявила председатель суда Джоан Донохью.

Кроме того, суд обязал Израиль представить доклад о принятых мерах в течение месяца. "Решения суда являются обязательными для исполнения", - добавила Донохью.