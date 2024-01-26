У берегов Йемена торговое судно подверглось ракетному удару

Это произошло в 55 морских милях к юго-востоку от порта Аден, сообщила компания Ambrey

ЛОНДОН, 26 января. /ТАСС/. Торговое судно подверглось ракетному удару в 55 морских милях к юго-востоку от йеменского порта Аден. Об этом сообщает британская компания Ambrey, которая специализируется на морской безопасности.

Как указывается в сообщении компании, на борту судна возник пожар, однако никто из членов экипажа не пострадал в результате удара.

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) также сообщает о нападении на судно у берегов Йемена, однако не приводит подробностей произошедшего. "UKMTO получил сообщение об инциденте в 60 морских милях к юго-востоку от Адена. Власти расследуют обстоятельства происшествия. Судам рекомендуется соблюдать осторожность и сообщать в UKMTO о любой подозрительной активности", - сказано в распространенном заявлении.