В Белом доме заявили, что США не видят признаков геноцида в Газе

У Соединенных Штатов нет свидетельств того, что израильтяне преднамеренно пытаются уничтожить народ в Газе, подчеркнул координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты не усматривают признаков совершения геноцида в секторе Газа Армией обороны Израиля. Это подтвердил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, комментируя вынесенное Международном уголовным судом (МУС) решение в отношении Израиля.

"Мы не видели признаков, подкрепляющих утверждение о намерении совершения геноцида или действиях такого рода со стороны Армии обороны Израиля", - заявил представитель Белого дома. "У нас нет свидетельств того, что это происходит. У нас нет свидетельств того, что они [израильтяне] преднамеренно пытаются уничтожить народ в Газе", - сказал Кирби. Он обратил внимание на то, что МУС не приходил к заключению о геноциде в Газе. "Они [члены] не приходили к выводу о том, что те [израильтяне] совершают геноцид", - отметил Кирби. Кроме того, он подверг критике высказывания тех представителей руководства Израиля, которые заявляют о коллективной ответственности палестинцев в Газе за вылазки радикального движения ХАМАС. "Комментарии такого рода также, разумеется, контрпродуктивны, неконструктивны, сомнений в этом нет", - подчеркнул сотрудник СНБ.

Международный суд ООН постановил, что Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения геноцида в Газе. Об этом заявила председатель суда Джоан Донохью, оглашая решение по предупредительным мерам в рамках иска ЮАР к Израилю о возможном нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

ЮАР подала иск против Израиля в Международный суд ООН в Гааге 29 декабря 2023 года. Южноафриканская сторона попросила суд ввести предупредительные меры, чтобы "защитить палестинское население от дальнейшего серьезного и непоправимого нарушения его прав в соответствии с конвенцией о геноциде" и обеспечить соблюдение обязательств Израиля по конвенции. Ожидается, что рассмотрение по существу иска ЮАР к Израилю займет в суде несколько лет.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.