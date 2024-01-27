Байден поддерживает мораторий на смертную казнь на федеральном уровне

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала проведение 25 января в штате Алабама смертной казни американца Кеннета Смита с применением чистого азота

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Президент США Джо Байден поддерживает мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне. Об этом заявила в пятницу на регулярном брифинге для журналистов в пятницу пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она прокомментировала проведение в четверг в штате Алабама смертной казни американца Кеннета Смита с применением чистого азота. "Сообщения о смерти Кеннета Смита прошлой ночью, безусловно, вызывают тревогу. Они вызывают тревогу у нашей администрации, у Белого дома", - сказала она.

"Это подчеркивает то, почему президент поддерживает мораторий генерального прокурора на смертную казнь на федеральном уровне до рассмотрения касающихся ее процедур и норм", - добавила Жан-Пьер. "Президент давно говорил [об этом] и был глубоко, глубоко обеспокоен тем, как приводится в исполнение смертная казнь, соответствует ли это нашим ценностям. Так что мы глубоко встревожены тем, что слышали о смерти Кеннета Смита", - подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

В июле 2021 года министр юстиции - генеральный прокурор США Меррик Гарленд ввел мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне. Он будет действовать до тех пор, пока в Минюсте США продолжается обзор политики ведомства в отношении высшей меры наказания и связанных с ней процедур.

На уровне юрисдикции нескольких американских штатов высшая мера наказания продолжает применяться. Смит, признанный виновным в заказном убийстве женщины в 1988 году, был казнен в четверг посредством удушения азотом в городе Этмор в Алабаме.