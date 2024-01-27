Байден готов принять жесткие меры против нелегальной миграции в США при согласии Конгресса

Американский президент отметил, что его представители в ходе консультаций с сенаторами от обеих партий согласовали несколько справедливых реформ по охране границы

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Американский президент Джо Байден готов принять жесткие меры по пресечению нелегальной миграции в США при одобрении их Конгрессом. Об этом говорится в заявлении главы вашингтонской администрации, опубликованном пресс-службой Белого дома.

Американский лидер признал, что контроль на южной американской границе осуществляется ненадлежащим образом. "Давно пора это починить", - подчеркнул он. Байден констатировал, что его представители уже более двух месяцев проводят консультации с сенаторами США от обеих партий "по серьезному и окончательному урегулированию кризиса на границе". В ходе обсуждения, по словам Байдена, было согласовано "несколько самых жестких и справедливых реформ по охране границы" в истории США.

По словам Байдена, в случае их одобрения Конгрессом он получит "новые чрезвычайные полномочия закрыть границу, если она перегружена". "Если бы мне дали такие полномочия, я бы воспользовался ими в тот же день, когда подписал соответствующий законопроект, после чего он стал бы законом", - добавил президент США. Он также подчеркнул, что Конгрессу следует одобрить запрос администрации на выделение дополнительных средств на охрану границы. По его словам, это позволит привлечь к этой работе дополнительный штат различных сотрудников.

Республиканцы в Конгрессе увязывают ужесточение контроля на границе США и Мексики с выделением средств на другие нужды, включая помощь Украине.

Вашингтонская администрация направила почти четыре месяца назад в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с Байденом хотела бы получить около $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Целая группа республиканцев в Палате представителей и Сенате выступала в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон предупредил несколько раз о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Конгресса Митч Макконнелл.