СМИ: спецслужбы Израиля призвали начать публичное расследование событий 7 октября

Глава израильской Службы общей безопасности Ронен Бар заявил о необходимости "положить конец лжи и теориям заговора, распространяемым в социальных сетях"

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 января. /ТАСС/. Глава израильской Службы общей безопасности (ШАБАК) Ронен Бар призвал чрезвычайный военный кабинет начать публичное расследование убийств, совершенных палестинской радикальной группировкой ХАМАС 7 октября прошлого года. Об этом сообщило новостное издание Yedioth Ahronoth.

По словам Бара, и ШАБАК, и израильская общественность призывают к проведению такого расследования, чтобы "положить конец лжи и теориям заговора, распространяемым в социальных сетях".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в палестинском анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.