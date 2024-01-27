Верховный суд Венесуэлы лишил политических прав лидера правой оппозиции Мачадо

Глава движения "Венте Венесуэла" также не сможет занимать государственные должности в течение 15 лет, сообщает портал телеканала Globovision

КАРАКАС, 27 января. /ТАСС/. Верховный суд Венесуэлы утвердил в пятницу решение о поражении в политических правах лидера правой оппозиции Марию Корину Мачадо, что не позволит ей принять участие в президентских выборах 2024 года.

Политико-административная палата Верховного суда утвердила лишение Мачадо права занимать государственные должности в течение 15 лет в соответствии с решением Генерального контролера от 16 сентября 2021 года "за участие в коррупционной схеме, организованной [самопровозглашенном президентом] Хуаном Гуайдо", сообщает портал телеканала Globovision.

Лидер движения "Венте Венесуэла", бывший депутат Национальной ассамблеи (парламента) Мачадо одержала победу на прошедших 22 октября 2023 года оппозиционных праймериз и была выдвинута единым кандидатом от правой оппозиции для участия в президентских выборах, намеченных на вторую половину 2024 года.

Правительство Венесуэлы и Унитарная платформа, объединяющая радикальную оппозицию, 17 октября заключили на переговорах в Барбадосе "Частичный договор о политических правах и электоральных гарантиях для всех" на президентских выборах 2024 года, который, по утверждениям американской администрации, должен предоставить возможности участия выборах всем оппозиционным лидерам.

В начале декабря минувшего года правительство Венесуэлы и радикальная оппозиция пришли к соглашению о процедуре снятия поражения в политических правах оппозиционеров. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Венесуэла должна восстановить политические права некоторых оппозиционных лидеров, поскольку в противном случае они не смогут принять участие в президентских выборах.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби настаивал на выполнении достигнутых в Барбадосе соглашений и не исключал возможности восстановить американские санкции, которые были ослаблены по результатам переговоров правительства и оппозиционной Унитарной платформы.