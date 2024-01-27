Счета жены убитого президента Гаити заблокировали из-за подозрений в коррупции

Обвинения также предъявили порядка 40 лицам, в том числе бывшим министрам и депутатам парламента республики, сообщил новостной портал Juno 7

ГАВАНА, 27 января. /ТАСС/. По меньшей мере девять банков заблокировали доступ к счетам Мартин Моиз, жены убитого в 2021 году президента Гаити Жовенеля Моиза, из-за подозрений в ее причастности к коррупции. Об этом в пятницу сообщил новостной портал Juno 7.

Издание не уточняет, банки на территории каких стран приняли решение заморозить счета. Отмечается, что обвинения в причастности к коррупции также предъявлены порядка 40 лицам, в том числе бывшим министрам и депутатам парламента республики.

Моиз был смертельно ранен 7 июля 2021 года во время нападения на его резиденцию, огнестрельные ранения также получила жена президента. Позднее власти объявили, что в преступную группу входили 26 граждан Колумбии, часть из которых арестована. Всего по делу об убийстве были задержаны более 40 человек.