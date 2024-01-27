Израильская армия сообщила о гибели солдата на юге сектора Газа

Старший сержант Элиран Йегер, служивший в инженерном батальоне бригады "Гивати", погиб в бою на юге анклава, сообщил ЦАХАЛ

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 января. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила гибель еще одного военнослужащего в результате боевых действий против радикального палестинского движения ХАМАС в сектора Газа.

Как сообщила армейская пресс-служба, 36-летний старший сержант Элиран Йегер, служивший в инженерном батальоне бригады "Гивати", погиб в бою на юге сектора Газа.

По данным пресс-службы, число погибших израильских военных с начала сухопутной операции ЦАХАЛа против ХАМАС в секторе Газа достигло 220. Общее число убитых военнослужащих Израиля с начала новой эскалации палестино-израильского конфликта составило 557.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселений и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию в секторе. Отдельные удары наносятся и по приграничным районам Ливана и Сирии в ответ на обстрелы. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.