В Пентагоне не подтвердили и не опровергли планы разместить ядерное оружие в Британии

В статье газеты The Daily Telegraph утверждалось, что ее журналисты обнаружили в документах американского военного ведомства новые упоминания плана, который может предусматривать размещение ядерных боеприпасов на военной базе Лейкенхит в английском графстве Саффолк

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Сотрудник Министерства обороны США, отвечая на запрос ТАСС в пятницу, не подтвердил, но и не опроверг сообщения, согласно которым США якобы намерены впервые за 15 лет разместить свое ядерное оружие на территории Великобритании.

В статье британской газеты The Daily Telegraph утверждается, что ее журналисты обнаружили в документах Пентагона новые упоминания плана, который может предусматривать размещение ядерных боеприпасов на военной базе Лейкенхит в английском графстве Саффолк. О такой возможности издание уже сообщало ранее. По версии газеты, в не прошедших редактуру документах Минобороны США, размещенных на сайте государственных закупок на этой неделе, а также в августе 2023 года, говорится о необходимости приобрести дополнительные средства баллистической защиты и гидравлические рампы в рамках подготовки к "предстоящей ядерной миссии" в Великобритании.

Комментируя по просьбе ТАСС эту публикацию, сотрудник американского военного ведомства сообщил: "США регулярно модернизируют свои объекты в странах из числа союзников. Такая деятельность часто сопровождается незасекреченными административными бюджетными документами. Эти документы не прогнозируют базирование или расстановку [сил] и не предназначены для раскрытия каких-либо подробностей относительно этого. Политика США заключается в том, чтобы не подтверждать и не отрицать наличие или отсутствие ядерных вооружений в каком-либо конкретном месте или их общее месторасположение". Представитель не привел каких-либо других подробностей.

В сентябре прошлого года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва будет считать эскалацией возвращение американского ядерного оружия на территорию Великобритании. Как отметила Захарова, переход США и НАТО к конфронтационному курсу в отношении России и практика размещения ядерного оружия Вашингтона в других странах вынуждают Москву принимать "компенсирующие контрмеры".