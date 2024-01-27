WP: планы США по Украине нацелены на оборону, а не на возвращение территорий в 2024 году

В статье газеты говорится, что новый план "сильно отличается" от стратегии 2023 года, когда Вашингтон и его союзники в ускоренном порядке проводили подготовку ВСУ и предоставляли новейшие вооружения Киеву

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Новая стратегия США по поддержке Украины нацелена не на попытки вернуть контроль над утраченными территориями в 2024 году, а на оборону и укрепление вооруженных сил и экономики. Об этом сообщила в пятницу газета The Washington Post со ссылкой на источники из числа должностных лиц США.

"Администрация президента [США Джо] Байдена, все еще не отошедшая от потерпевшего крах контрнаступления на Украине в прошлом году, разрабатывает новую стратегию, в которой не будет заостряться внимание на возвращении территории, вместо этого она будет сосредоточена на помощи Украине в отражении новых наступлений России при продвижении к долгосрочной цели - укреплению украинских вооруженных сил и экономики", - говорится в статье. Как в ней отмечается, "обретающий очертания план сильно отличается от прошлогоднего, когда вооруженные силы США и их союзников в ускоренном порядке проводили подготовку [украинских сил] и предоставляли новейшие вооружения Киеву, надеясь, что это позволит быстро отбросить российские силы".

По словам источников издания, "администрация Байдена работает над долгосрочной стратегией поддержки Киева, несмотря на трудности с финансированием в Конгрессе". По сведениям издания, "эти планы не предполагают значительных приобретений Украины" в том, что касается попыток вернуть контроль над утраченными территориями.

"Вполне понятно, что им будет трудно попытаться осуществить такой же крупный бросок на всех направлениях, какой они пытались совершить в прошлом году", - отметил американский чиновник. По его словам, планы Вашингтона состоят в том, чтобы Украина "пока удерживала позиции на поле боя", но "к концу 2024 года вывести ее на новую траекторию, чтобы она стала значительно сильнее" и стала более самодостаточной.

Как следует из публикации, американская сторона рассчитывает, что это будет возможно при активной поддержке Украины другими странами, в том числе Великобританией и Францией.

Президент России Владимир Путин 16 января заявил о полном и абсолютном провале контрнаступления Вооруженных сил Украины. Украинская армия с начала июня вела безуспешные попытки наступления. По данным главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, за это время Киев потерял 159 тыс. военных, 121 самолет, 766 танков и 2 348 бронемашин. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что наступление так и не принесло Украине значимых результатов. В последнее время на Западе и самой Украине неоднократно звучали заявления, что контрнаступление не было успешным, а на фронте сложилась тупиковая для украинской стороны ситуация.