27 января, 00:50,
обновлено 27 января, 01:17
Военная операция на Украине

WP: планы США по Украине нацелены на оборону, а не на возвращение территорий в 2024 году

Валерий Шарифулин/ ТАСС
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

В статье газеты говорится, что новый план "сильно отличается" от стратегии 2023 года, когда Вашингтон и его союзники в ускоренном порядке проводили подготовку ВСУ и предоставляли новейшие вооружения Киеву

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Новая стратегия США по поддержке Украины нацелена не на попытки вернуть контроль над утраченными территориями в 2024 году, а на оборону и укрепление вооруженных сил и экономики. Об этом сообщила в пятницу газета The Washington Post со ссылкой на источники из числа должностных лиц США.

"Администрация президента [США Джо] Байдена, все еще не отошедшая от потерпевшего крах контрнаступления на Украине в прошлом году, разрабатывает новую стратегию, в которой не будет заостряться внимание на возвращении территории, вместо этого она будет сосредоточена на помощи Украине в отражении новых наступлений России при продвижении к долгосрочной цели - укреплению украинских вооруженных сил и экономики", - говорится в статье. Как в ней отмечается, "обретающий очертания план сильно отличается от прошлогоднего, когда вооруженные силы США и их союзников в ускоренном порядке проводили подготовку [украинских сил] и предоставляли новейшие вооружения Киеву, надеясь, что это позволит быстро отбросить российские силы".

Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн

По словам источников издания, "администрация Байдена работает над долгосрочной стратегией поддержки Киева, несмотря на трудности с финансированием в Конгрессе". По сведениям издания, "эти планы не предполагают значительных приобретений Украины" в том, что касается попыток вернуть контроль над утраченными территориями.

"Вполне понятно, что им будет трудно попытаться осуществить такой же крупный бросок на всех направлениях, какой они пытались совершить в прошлом году", - отметил американский чиновник. По его словам, планы Вашингтона состоят в том, чтобы Украина "пока удерживала позиции на поле боя", но "к концу 2024 года вывести ее на новую траекторию, чтобы она стала значительно сильнее" и стала более самодостаточной.

Как следует из публикации, американская сторона рассчитывает, что это будет возможно при активной поддержке Украины другими странами, в том числе Великобританией и Францией.

Президент России Владимир Путин 16 января заявил о полном и абсолютном провале контрнаступления Вооруженных сил Украины. Украинская армия с начала июня вела безуспешные попытки наступления. По данным главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, за это время Киев потерял 159 тыс. военных, 121 самолет, 766 танков и 2 348 бронемашин. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что наступление так и не принесло Украине значимых результатов. В последнее время на Западе и самой Украине неоднократно звучали заявления, что контрнаступление не было успешным, а на фронте сложилась тупиковая для украинской стороны ситуация. 

Теги:
УкраинаСШАВоенная операция на Украине