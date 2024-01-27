Канада приостановила финансирование БАПОР из-за подозрений в связях с ХАМАС

Проводится тщательное расследование, подчеркнул канадский министр по делам международного развития Ахмед Хуссен

ОТТАВА, 27 января. /ТАСС/. Канада приостановила выделение финансирования Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в связи с подозрениями относительно связей некоторых сотрудников этой организации с радикальным движением ХАМАС. Об этом сообщил министр по делам международного развития Канады Ахмед Хуссен.

"Канада временно приостановила любое дополнительное финансирование БАПОР, пока оно проводит тщательное расследование", - говорится в заявлении министра на его странице в Х (ранее Twitter).

Он подчеркнул, что "Канада по-прежнему глубоко обеспокоена гуманитарным кризисом в секторе Газа и продолжает призывать к быстрой, устойчивой и беспрепятственной доставке необходимой гуманитарной помощи, чтобы она могла добраться до нуждающихся". "Мы настоятельно призываем все стороны соблюдать международное гуманитарное право", - заявил Хуссен.

Ранее Соединенные Штаты приостановили выделение финансирования БАПОР в связи с подозрениями относительно связей некоторых сотрудников этой организации с радикальным движением ХАМАС. Генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини распорядился уволить нескольких сотрудников агентства, которые якобы имеют отношение к атаке боевиков ХАМАС на южные районы Израиля в прошлом году.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.