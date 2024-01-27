Госдеп США одобрил возможную продажу Греции самолетов F-35 и других систем на $8,6 млрд

Администрация США уже уведомила Конгресс об этом решении

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Госдепартамент одобрил возможную продажу Греции американских истребителей F-35 и сопутствующего оборудования на $8,6 млрд. Об этом сообщило в пятницу Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Как следует из заявления, речь идет о приобретении до 40 истребителей. Ведомство заверило, что поставка этой техники не повредит боеготовности США и "не изменит базовый военный баланс" в регионе.

Администрация США уже уведомила Конгресс об этом решении. У законодательного органа есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.