Мадуро обвинил радикальную оппозицию в нарушении соглашений с правительством Венесуэлы

По словам президента Боливарианской Республики, оппозиционеры приняли участие в пяти антиправительственных заговорах

КАРАКАС, 27 января. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что ультраправая оппозиция, объединенная в Унитарную платформу, приняла участие в пяти антиправительственных заговорах и тем самым нарушила соглашения, заключенные с правительством 17 октября 2023 года в Барбадосе.

"В прошлом году мы усадили оппозицию и заставили ее подписать Барбадосское соглашение, которое создано нашим умом и нашими руками", - cказал президент в пятницу в своем еженедельном подкасте, гостем которого стал председатель Национальной ассамблеи (парламента) Хорхе Родригес, руководивший правительственной делегацией на переговорах с оппозицией.

Мадуро указал, что подписанные в Барбадосе соглашения включали в себя положения "об окончательном отказe экстремистского правого крыла оппозиции от любых насильственных действий, <…> от насилия, предписывали уважать законность, мир и сотрудничать в восстановлении экономики Венесуэлы". Он подчеркнул, что "очень трудно доверять людям, которые на протяжении 25 лет имеют двойную повестку для обмана и насилия".

В ежегодном послании Национальной ассамблее и на митинге 23 января президент сообщил о раскрытии пяти заговоров ультраправой оппозиции с участием спецслужб США, предотвращении попыток государственного переворота и убийств главы государства, министра обороны, военного командования и губернатора штата Тачира.

В Барбадосе были подписаны Частичный договор о политических правах и электоральных гарантиях для всех" на президентских выборах 2024 года и Частичный договор защиты жизненных интересов нации, в котором стороны подтверждают принадлежность спорной территории Гайана-Эссекибо Венесуэле, обязуются защищать собственность и активы американского филиала Citgo венесуэльской нефтяной компании PDVSA, принять меры для сохранения зарубежных активов Венесуэлы, защищать территориальную целостность и суверенитет страны. По итогам переговоров США смягчили ряд санкций, введенных против Венесуэлы.