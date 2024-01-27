СМИ: два человека погибли в результате израильского удара к востоку от города Рафах

Еще несколько получили ранения после бомбардировки, этом сообщило информационное агентство WAFA

ДУБАЙ, 27 января. /ТАСС/. Два человека погибли и еще несколько получили ранения в результате бомбардировки израильскими силами жилого района к востоку от города Рафах на юге сектора Газа. Об этом сообщило палестинское информационное агентство WAFA.

Пострадавшие в результате удара местные жители были доставлены в больницу Абу Юсефа Аль-Наджара.

Агентство отмечает, что число погибших в секторе Газа с начала 7 октября 2023 года нового витка эскалации палестино-израильского конфликта превысило 26 тыс.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября прошлого года. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.