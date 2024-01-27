Премьер Словакии поддержит программу помощи ЕС Украине на €50 млрд

Роберт Фицо заявил, что переговоры с украинским коллегой Денисом Шмыгалем носили прагматичный характер

БРАТИСЛАВА, 27 января. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержит программу Евросоюза, предусматривающую выделение €50 млрд Украине. Об этом он заявил в интервью сетевому телеканалу информационного агентства ТАСР, комментируя итоги состоявшейся в Ужгороде 24 января встречи с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

"Мы принесли [на консультации в Ужгороде] гуманитарную помощь, поскольку обещали Украине поддержку в этом деле, - сказал Фицо. - Я одобрил и решение ЕС оказывать в течение следующих четырех лет финансовую помощь Украине в объеме €50 млрд".

Переговоры со Шмыгалем носили, по словам главы правительства, прагматичный характер. Он отметил, что в лице украинского собеседника приобрел партнера, с которым может связаться в любой момент для обсуждения неожиданно возникших вопросов. В ближайшее время Шмыгаль посетит с визитом Словакию, где обсудит реализацию двусторонних проектов.

Между тем Фицо ранее утверждал, что возможное выделение Евросоюзом €50 млрд Украине приведет к тому, что военный конфликт в этой стране затянется со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями для его участников. Одновременно он прогнозировал укрепление переговорных позиций России.

Словацкий премьер также сообщил, что в Ужгороде ознакомил представителей Киева с позицией Братиславы, согласно которой конфликт не может быть урегулирован военными методами. "Мы не будем поддерживать войну, есть проблема с членством Украины в НАТО", - подчеркнул он.

Словакия, по словам Фицо, поддерживает планы вступления Украины в ЕС, но при обязательном соблюдении всех условий, предъявляемых к государствам-кандидатам. Он уточнил, что Братислава и Киев должны нормально взаимодействовать как два соседа.

О жизни в Киеве

Фицо повторил сделанное 23 января заявление о том, что Киев продолжает жить привычной жизнью. "Там нормальная жизнь <...>. Какой город, утверждающий, что подвергается ракетным обстрелам, устраивает большие тусовки?" - сказал глава правительства. В качестве примера он привел вечеринки, в которых участвуют более 2 тысяч веселящихся людей. "Да, война там идет, но она прежде всего затрагивает области [Донбасса] <...>. Меня печалит лишь то, что кладбища заполняются славянами. Это война, которая ведется во имя геополитических интересов", - отметил Фицо.

Он подчеркнул, что на конфликте зарабатывают американские оружейные предприятия. "Влияние Соединенных Штатов на внутреннюю политику Украины гигантское <...>. Деньги, которые поступают на Украину из США, потом завершают путь на американских оружейных заводах. Это проявляется и в том, что они начинают скупать и сельскохозяйственные угодья на Украине, а это обернется невероятными последствиями для Украины", - констатировал словацкий премьер. Запад, по его словам, отнюдь не безвозмездно оказывает финансовую помощь Киеву.