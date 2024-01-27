Правительству Финляндии вручили петицию в защиту преподавания на русском языке

Документ подписали многие представители университетов и Сил обороны страны, отмечает портал Yle

ХЕЛЬСИНКИ, 27 января. /ТАСС/. Правительству Финляндии была передана петиция в защиту общеобразовательного преподавания на русском языке. Об этом сообщает портал Yle.

Общество поддержки русского класса школы в Турку вручило петицию министру образования Анне-Майе Хенрикссон, говорится в сообщении.

В петиции выражена обеспокоенность ухудшением положения русского языка в Финляндии. Документ подписали также многие представители университетов и Сил обороны Финляндии (ВС страны), отмечает портал.

В петиции выражается поддержка и школе в Восточной Финляндии, в которой преподают русский язык. Отделения школы работают в Лаппеенранте, Иматре и Йоэнсуу, говорится в сообщении.