В Багдаде начался первый раунд диалога между Ираком и США о сроках вывода сил коалиции

Специальный комитет по определению графика вывода коалиционных сил, которые возглавляют США, приступил к работе по прямому указанию главы кабинета министров Ирака

КАИР, 27 января. /ТАСС/. Первый раунд двусторонних переговоров между Ираком и Соединенными Штатами по определению окончательных сроков вывода с иракской территории сил международной коалиции начался в Багдаде. Об этом сообщила пресс-служба иракского премьер-министра Мухаммеда ас-Судани.

"Сегодня начался первый раунд двустороннего диалога между Ираком и США, целью которого является завершение миссии международной коалиции [в Ираке]", - указывается в заявлении пресс-службы иракского премьера, которое привел новостной портал Baghdad today. В нем отмечается, что специальный комитет по определению графика вывода коалиционных сил, которые возглавляют США, приступил к работе по прямому указанию главы кабинета министров Ирака.

В начале января ас-Судани заявил, что оправдания для присутствия сил международной коалиции закончились и Багдад намерен предпринять конкретные шаги с целью завершения пребывания иностранных военных в стране. Позднее премьер Ирака указал, что его страна готова выстраивать отношения по вопросам безопасности на двусторонней основе со всеми государствами, входящими в коалицию, включая США.

25 января министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что США и Ирак в ближайшее время начнут переговоры относительно перехода к двустороннему сотрудничеству в рамках борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В тот же день заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх отметила, что предстоящий диалог американских и иракских военных не будет касаться "вывода войск США из Ирака". По ее словам, речь на них будет идти о будущем двустороннего сотрудничества США и Ирака.