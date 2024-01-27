Ван И: КНР и США должны разграничивать проблемы экономики и безопасности

Глава МИД Китая отметил необходимость разграничивать проблемы в области экономики и безопасности

ПЕКИН, 27 января. /ТАСС/. Китай и Соединенные Штаты должны поддерживать равноправные отношения и пытаться устранить взаимные разногласия, разграничивая проблемы в области экономики и безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече в Бангкоке с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

"Китай и США должны взаимодействовать на равных, не обращаться друг к другу свысока, искать точки соприкосновения с учетом различий, а не акцентируя на них внимание. Необходимо уважать ключевые интересы друг друга, а не наносить им ущерб", - приводятся слова Ван И на сайте китайского внешнеполитического ведомства. Уточняется, что глава МИД, как и Салливан, на встрече выразил готовность "продолжить обсуждение вопросов, касающихся разграничения проблем в области национальной безопасности и экономической деятельности".

По словам Ван И, проблемы, касающиеся национальной безопасности, есть у всех стран, однако связанная с ними обеспокоенность "должна быть законной и обоснованной". "Подобные вопросы нельзя политизировать и абстрагировать, их тем более нельзя использовать для сдерживания и подавления развития других государств", - подчеркнул он.

Глава МИД добавил, что Пекину и Вашингтону следует использовать благоприятные возможности с учетом 45-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами. Он отметил, что КНР и США должны развивать отношения на принципах взаимного уважения, мирного сосуществования и обоюдной выгоды.