Салливан заявил Ван И о недопустимости конфликта между США и КНР

Помощник президента США по национальной безопасности в беседе с главой МИД Китая "подчеркнул необходимость поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе"

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан указал главе МИД КНР Ван И на недопустимость вооруженного конфликта между двумя странами. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Как отмечается в документе, Салливан на встрече сообщил, что, "несмотря на конкуренцию между США и Китаем, обоим государствам необходимо предотвратить ее перерастание в конфликт или конфронтацию". Стороны провели "откровенную, содержательную и конструктивную беседу, касавшуюся мировых и региональных вопросов", обсудив в том числе украинский кризис, положение дел на Ближнем Востоке, в Южно-Китайском море, а также ситуацию в КНДР и Мьянме.

Салливан в беседе с Ван И "подчеркнул необходимость поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе", говорится в заявлении.