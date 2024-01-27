СМИ: 40 обещанных Греции F-35 подорожали с $80 млн до $215 млн за штуку

По мнению портала pronews.gr, такой взлет цены может объясняться взятками

АФИНЫ, 27 января. /ТАСС/. Американские истребители F-35, обещанные Вашингтоном Греции, резко подорожали с $80 млн до $215 млн за штуку. Об этом пишет греческий информационный портал pronews.gr.

"Если Греция решит закупить усовершенствованный истребитель пятого поколения F-35, цена каждого самолета будет ниже $80 млн, включая систему самообороны и т.д.", - приводит он слова представителя греческой "дочки" компании-производителя Lockheed Martin Aeronautics, сказанные им в ноябре 2021 года на презентации этого истребителя в Афинах.

При этом Пентагон в пятницу объявил о том, что Госдепартамент США разрешил возможную продажу Греции 40 истребителей F-35 и сопутствующего оборудования на $8,6 млрд. По мнению портала, такой взлет цены может объясняться взятками, потому что, "когда $80 млн становятся $215 млн, некоторые люди становятся очень богатыми".

Как считают авторы материала, американцы хотели "позолотить пилюлю" одновременным объявлением о предоставлении подержанной военной техники. При этом 62 БМП Bradley будут предоставлены бесплатно в то время, когда Вооруженным силам Греции требуется по крайней мере 400 аналогичных машин, и неизвестно, сколько нужно денег на их модернизацию, отмечается в публикации.

США регулярно передают Греции часть старых вооружений и, с одной стороны, экономят на затратах на утилизацию, а с другой стороны, завязывают греческие вооруженные силы на американский рынок, пишет портал. Из-за этих "пожертвований" греческие вооруженные силы обременены расходами на модернизацию, техническое обслуживание и запчасти. Переданные ВМС Греции ранее американские эсминцы Adams и фрегаты nox были отправлены на свалку в течение пяти лет с момента их получения, отмечает pronews.gr.

Теперь пришло время LCS (Littoral Combat Ship - американский корабль прибрежной зоны), "про которые никто в США не знает, что именно они делают", пишут авторы статьи. По поводу того, насколько "совершенно бесплатной", как утверждает премьер Кириакос Мицотакис, является уступка Греции фрегатов LCS класса Freedom, ответ Конгрессу дал глава американских ВМС, который исключил возможность их модернизации из-за того, что это считалось невыгодным для ВМС США, подчеркивает портал.