Лукашенко: каждый открытый мемориал - доказательство геноцида советского народа

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР

Президент Белоруссии отметил, что память о жертвах той войны сегодня многим мешает жить, и прежде всего - идейным приспешникам убийц и предателей

ДЕРЕВНЯ ЗАЙЦЕВО /Ленинградская область/, 27 января. / ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что каждый открытый памятник - свидетель, обвинитель и судья, доказательство геноцида советского народа.

"Каждый такой памятник - свидетель, обвинитель и судья. Каждый памятник - неопровержимое доказательство геноцида советского народа. Это приговор на века, как бы кому-то этого не хотелось сегодня", - подчеркнул Лукашенко на церемонии открытия Мемориала в память о мирных жителях СССР - жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны.

По его словам, память о жертвах той войны, о героизме отцов и дедов сегодня многим мешает жить, и прежде всего - идейным приспешникам убийц и предателей. "Это они сегодня чествуют палачей в своих парламентах. Это они начали войну с могилами и памятниками в Польше, Прибалтике и Украине, - сказал Лукашенко. - Полные безумцы".

По его словам, как можно думать, что, разрушив монумент, можно уничтожите память, которая живет в сердце народа. "Народа, нашедшего в себе силы выстраивать новые мирные отношения с теми государствами, которые еще вчера несли страдания и смерть на наши земли", - отметил Лукашенко.

Президент подчеркнул, что сегодня, в день полного снятия блокады Ленинграда, люди погружаются "в мысли и чувства людей, переживших на земле ад". "Даже спустя 80 лет память об этих событиях заставляет сжиматься сердца, вновь испытывать горечь потерь и радость освобождения, и невероятный накал борьбы за жизнь, за нашу Победу, - сказал белорусский лидер. - Цена Великой Победы - наша общая боль. Общая для всех народов, приговоренных гитлеровской Германией к смерти. Белорусы чувствуют ее, как никто другой".

Открытие памятника в Гатчинском районе Ленинградской области приурочено к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в церемонии открытия принимают участие политики, общественные деятели, а также 80 участников слета "Внуки Победы. Ленинград" - потомки жителей блокадного города, военных, участвовавших в снятии блокады, а также добровольцы, сохраняющие историю о подвиге Героев. Территория Гатчинского района, где возведен мемориал, выбрана не случайно, в годы Великой Отечественной войны здесь располагались многочисленные лагеря для военнопленных, а также донорские концентрационные лагеря для советских детей.