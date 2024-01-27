Великобритания приостановила финансирование БАПОР вслед за США и Канадой

МИД страны отметил, что это будет продолжаться, пока обвинения тщательно не изучат

ЛОНДОН, 27 января. /ТАСС/. Великобритания приостановила финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) после того, как некоторых сотрудников этой организации заподозрили в связях с радикальным движением ХАМАС. Об этом сообщает МИД Соединенного Королевства.

"Временно приостанавливается любое выделение средств БАПОР до тех пор, пока вызывающие беспокойство обвинения не будут тщательно изучены, - сказано в распространенном ведомством документе. - Мы по-прежнему считаем необходимой доставку гуманитарной помощи находящимся в секторе Газа людям, которые отчаянно в ней нуждаются".

Ранее Соединенные Штаты, Австралия и Канада приостановили выделение финансирования БАПОР, указав те же причины. Генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини распорядился уволить нескольких сотрудников агентства, которые якобы имеют отношение к атаке боевиков ХАМАС на южные районы Израиля, совершенной осенью прошлого года.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.