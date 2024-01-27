В США рассчитывают на влияение Китая на Иран для прекращения атак хуситов

Представитель вашингтонской администрации высокого ранга добавил, что Джейк Салливан на встрече с Ван И "отметил важность того, чтобы Пекин использовал свое значительное влияние на Иран"

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Американские власти рассчитывают, что Китай окажет влияние на Иран, чтобы прекратить атаки йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) на суда в Красном море. Об этом заявила представитель вашингтонской администрации высокого ранга на специальном брифинге для журналистов, посвященном встрече помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана с главой МИД КНР Ван И в Бангкоке.

"Что касается Красного моря, мы, безусловно, подчеркнули, что Иран продолжает безответственные действия, которые усиливают напряженность в регионе и нестабильность, в том числе путем поддержки атак хуситов на гражданские суда в Красном море", - сказала она. По словам представителя, Салливан на встрече с Ван И "отметил важность того, чтобы Пекин использовал свое значительное влияние на Иран, чтобы призвать к прекращению и прекратить эти опасные действия".

"Как вы знаете, это, конечно, не первый раз, когда мы призываем Китай сыграть конструктивную роль. Пекин заявляет, что касается этого вопроса [в ходе контактов] с иранцами, и, думаю, это отражается в некоторых сообщениях СМИ. Но мы, конечно, подождем и посмотрим, какие будут результаты, прежде чем давать дальнейшие комментарии о том, насколько это эффективно, и о том, затрагивают ли они вообще этот вопрос, по нашему мнению", - уточнила представитель администрации США.

После обострения конфликта в секторе Газа хуситы предупредили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года они атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

12 января вооруженные силы Великобритании и США, используя самолеты, корабли и подводные лодки, впервые нанесли удары по объектам "Ансар Аллах" в некоторых городах Йемена, включая Сану и Ходейду. Мишенями стали места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции мятежников. В ночь на 23 января Великобритания и США нанесли вторую официально подтвержденную совместную серию ударов, основной целью которых были подземные склады хуситов и объекты, связанные с запуском ракет и воздушным наблюдением.