США и Китай планируют консультации по Мьянме в ближайшие месяцы

Представитель вашингтонской администрации высокого ранга отметил, что Джейк Салливан на встрече с премьер-министром Таиланда и заместителем премьер-министра отметил необходимость урегулирования кризиса в этой стране и доставки гуманитарной помощи

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. США и Китай рассчитывают провести в ближайшие месяцы консультации по ситуации в Мьянме. Об этом заявил представитель вашингтонской администрации высокого ранга на специальном брифинге для журналистов, посвященном встрече помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана с главой МИД КНР Ван И в Бангкоке.

Американский чиновник отметил, что Салливан коснулся вопроса Мьянмы на встрече с премьер-министром Таиланда Сеттхой Тхависином и заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Панпри Пхиттхануконом. Они отметили необходимость урегулирования кризиса в этой стране и доставки гуманитарной помощи.

На последующей встрече с главой МИД КНР Салливан также обсудил ситуацию в Мьянме. "Мы надеемся провести дополнительные консультации на более низком уровне в ближайшие недели и месяцы, учитывая необходимость оставаться сосредоточенными на возвращении к демократическому переходу в Мьянме", - отметил представитель вашингтонской администрации.

В Мьянме активно действуют этнические вооруженные группировки, которые вступают в столкновения с военными. Армия этой страны сместила гражданское правительство 1 февраля 2021 года. Военные заявили о масштабных фальсификациях в пользу партии "Национальная лига за демократию" на парламентских выборах в ноябре 2020 года. По данным правозащитников, за последние два года в Мьянме в результате столкновений погибли более 6 тыс. человек.