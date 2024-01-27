Нетаньяху потребовал от Катара оказать давление на ХАМАС по поводу заложников

Премьер-министр еврейского государства отметил, что не откажется ни от одного инструмента, посредством которого можно оказывать давление на палестинское движение по вопросу освобождения заложников

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 января. /ТАСС/. Израиль требует от Катара оказать давление на радикальное палестинское движение ХАМАС с целью освобождения удерживаемых в секторе Газа израильских заложников. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Катар принимает у себя руководителей ХАМАС, и у него есть возможности давления на ХАМАС. Он обещал позаботиться о доставке лекарств нашим заложникам, обещал, что может помочь освободить их, и мы требуем от Катара исполнить свои обязанности посредника. Пусть они доказывают, что они могут это сделать и помочь нам достичь результатов, пока мы их не видим", - сказал он, отвечая на пресс-конференции на вопрос о его отношении к Катару.

Нетаньяху также прокомментировал утечку в израильских СМИ о его критических высказываниях относительно катарских властей. Ранее 12-й канал израильского телевидения распространил аудиозапись со словами Нетаньяху, где, по утверждению телеканала, премьер в ходе неформальной встречи с семьями удерживаемых в Газе заложников заявил, что не испытывает благодарности к Катару за посредничество с ХАМАС и назвал арабское государство "проблемным посредником".

На пресс-конференции, комментируя ситуацию с Катаром, глава правительства заявил, что "не отказывается ни от одного сказанного слова" по этой теме. При этом он подчеркнул, что не откажется ни от одного инструмента, посредством которого можно оказывать давление на ХАМАС по вопросу освобождения заложников.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, в том числе женщин, детей и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии.

В конце ноября 2023 года ХАМАС и Израиль при посредничестве Египта и Катара достигли соглашения о гуманитарном перемирии, за время которого были освобождены несколько групп удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем подростков и женщин. Пауза продолжалась с 24 ноября по 1 декабря, когда армия Израиля объявила, что ХАМАС нарушило перемирие, открыв огонь по израильской территории. В ответ военные возобновили боевые действия в анклаве. Власти Палестины возложили ответственность за возобновление боев на США.