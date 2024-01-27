Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожит ХАМАС

После этого Газой могут управлять технократы, отметил премьер-министр еврейского государства

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 января. /ТАСС/. Израиль по-прежнему твердо намерен уничтожить радикальное палестинское движение ХАМАС, в первую очередь его руководство, после чего управление сектором Газа может перейти к технократам. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Мы уничтожим руководство ХАМАС так, как мы обязались", - заявил он на пресс-конференции, отвечая на вопрос о послевоенном будущем палестинского анклава.

По словам Нетаньяху, уничтожение управленческой и военной структуры ХАМАС должно исключить возможность сохранения сторонников этого движения у власти в Газе. "После этого там, конечно, надо будет создать какую-то другую структуру, управление технократов. Мы имеем в виду структуру, которая не занимается воспитанием ненависти, не платит террористам, не посылает террористов. Это желательно, мы работаем над этим, но без уничтожения ХАМАС, включая его лидеров, понятно, что ничего не выйдет", - сказал израильский премьер.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.