NYT: дипломаты обсуждают возможную отправку арабских миротворческих сил в Газу

По данным газеты, представители еврейского государства отвергают эту идею и предлагают разместить в анклаве "многонациональные силы под контролем Израиля"

НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /ТАСС/. Высокопоставленные иностранные чиновники обсуждают возможную отправку арабских миротворческих сил в сектор Газа для помощи палестинской администрации в поддержании порядка в анклаве после завершения конфликта. Об этом сообщила газета The New York Times.

По ее данным, представители Израиля отвергают эту идею и предлагают разместить в анклаве "многонациональные силы под контролем Израиля". Однако, как сообщили изданию американские дипломаты, арабские лидеры выступили против такой идеи.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.